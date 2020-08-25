ماراثون للدراجات ببورسعيد لتعريف الشباب بالمشروعات القومية الجمعة

تنطلق، صباح الجمعة المقبل، فعاليات ماراثون دراجات بمحافظة بورسعيد، وذلك فى إطار خطة دفع مسيرة التنمية بالمحافظة، والاحتفال بإقامة المشروعات القومية العملاقة.

ويبدأ الماراثون من مشروع أنفاق جنوب بورسعيد جنوب المحافظة، وبمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، و500 متسابق ومتسابقة من شباب المحافظة.

وتأتى فعاليات المارثون ضمن المبادارات المتنوعة لوزارة الشباب والرياضة لدعم المشروعات القومية وتشجيعها وتعريف الشباب بالإنجازات التى تتحقق بالدولة المصرية ، حيث ينطلق مارثون الدراجات من أنفاق بورسعيد باعتباره أهم المشروعات العملاقة التى تمت على أرض بورسعيد خلال زمن قياسي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.