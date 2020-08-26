الطقس اليوم الأربعاء 26-8-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء الأرصاد الجوية بهيئات الأرصاد بعدد من الدول العربية، طقس اليوم الأربعاء وتستعرض "الوطن" في السطور التالية حالة الطقس في مصر وعدد من الدول العربية.

الطقس في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم، إذ تنتشر الشبورة المائية صباحًا، ويسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، مع وجود شبورة مائية صباحًا وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، فيما يسود طقس حار على جنوب سيناء وشديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، تنشط أحيانا على جنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلًا، يتوقع الخبراء أن يكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومعتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الطقس في السعودية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية، عن نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، نجران، وكذلك على مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة وجازان تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وتستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان، عسير، تمتد إلى الباحة.

الطقس في الأردن

توقعت دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، أن تكون الأجواء صيفية عادية في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.