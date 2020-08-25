الري: 9815 محضر وإنذار للمزارعين المخالفين لطرق الري الحديثة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن عدد المحاضر والإنذارات المحررة للمزارعين المخالفين لطرق الري الحديثة وصل لـ9815 محضر وإنذار بزمام يصل إلى 82 ألف فدان.

وأضاف وزير الري، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، له اليوم، أنه من المقرر إنهاء إرسال جميع الإنذارات مع نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وفيما يتعلق بمشروع التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، قال الوزير، إن إجمالي ما تم تنفيذه من مشروعات الري الحديث وصل إلى 5053 فداناً، تم الانتهاء من تنفيذ 591 فداناً منها بمعرفة الوزارة، والباقي بمعرفة المنتفعين.

وأشار إلى وجود طلبات مقدمة للتحول للري الحديث بلغ عددها 110 طلبات بزمام يصل إلى 7247 فدانا.