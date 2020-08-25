الجنايات تصدر حكمها غدا على متهمين في "أحداث 15 مايو"

تصدر صباح غدا الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين بتهمة الاشتراك في أحداث عنف منطقة 15 مايو جنوب القاهرة.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات لانهما اشتركا في مظاهرة تخريبية بدون ترخيص وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، كما انضموا إلى جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما منعا وعرقلا عمل السلطات العامة بالبلاد والتى من شأنها تعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، تسببوا في تعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المواطنين، كما حازوا أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن حيازة مواد مفرقعة.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات البلطجة واثارة الشغب والتلويح بالعنف وحيازة مفرقعات وتكدير السلم العام عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، والتعدى على الممتلكات الخاصة والعامة.