لو طالب انتهت علاقته بالمدرسة.. كيف يسترد الـ25% من المصروفات؟

ألزم جهاز حماية المستهلك، مقدمو الخدمات التعليمية سواء مدارس خاصة، أو جامعات أو معاهد، أو حتى مؤسسات النقل أو الرحلات، ممن يقدمون خدمات نقل الطلاب، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة النقل المتعاقد عليها خلال العام الدراسي الماضي 2019/2020.

كيف سيتم رد الـ25% من مصروفات الانتقال؟

ووفقًا لبيان الجهاز فأن طريقة رد نسبة الخصم، ستكون من خلال خصم تلك القيمة من مصروفات العام الدراسي الجديد 2020/2021.

لكن ماذا عن الطالب الذي انتهت علاقته بالمدرسة؟

إذا كان الطالب انتهت علاقته بالمدرسة بسبب انتقاله إلى مرحلة تعليمية أخري، أو نقل من مدرسة لأخرى، فأن الجهاز يلزم المؤسسات التعليمية برد نسبة الـ25% من رسوم خدمة النقل خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره، طلبا للمؤسسة برد تلك القيمة.

ومن يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه لغرامة تتراوح من 20 ألف وحتى مليون جنيه، لمخالفة نصوص المادتين 25، 56 من قانون حماية المستهلك