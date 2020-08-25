راضي: الرئيس أكد على أن السلام انعكس على استقرار مصر ودفع عجلة التنمية

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن القمة الثلاثية التي جمعت بين مصر وعمان والعراق، تطرقت إلى القضية الفلسطينية، باعتبارها الركيزة الأساسية في المنطقة، في ضوء التطورات الأخيرة.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد على أن مصر والأردن لهما تجربة سلام طويلة، انعكست على استقرار الدولتين ودفع عجلة التنمية.

وتابع، أنه جرى التأكيد على تناول القضية، في إطار حل يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، على رأسها إقامة الدولة المستقلة ذات السيادة عاصمتها القدس الشريف، في الإطار الراسخ الذي لا يتبدل في مواقف الدول العربية المتمثلة في مبادرة السلام العربية، وفق القوانين الدولي ومقررات الشرعية الدولية.

وأكد راضي في السياق ذاته، على أن أطراف القمة رفضوا التدخلات الأجنبية في ليبيا، باعتبارها تؤدي إلى مساحات أكبر للجماعات الإرهابية، وتبعد عن أركان الدولة الوطنية وتضعفها لصالح الجماعات المتطرفة التي لا تعبأ بمصالح الدول والشعوب.

وأوضح، أن مصر أكدت على دعم أركان الدولة ومؤسساتها في ليبيا، وتفعيل الإرادة الشعبية والتعامل فقط مع المؤسسات والكيانات المركزية، وأنه لا مجال أبدًا للتعامل مع الميليشيات.