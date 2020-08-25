1000 طالب سجلوا رغباتهم بمعامل تنسيق جامعات القاهرة الكبرى

شهدت معامل التنسيق الإلكترونى بجامعات "القاهرة وعين شمس وحلوان"، اليوم، إقبالاً متوسطا من الطلاب، وذلك في اليوم الرابع للتسجيل الإلكتروني للمرحلة الأولى، حيث استقبلت المعامل، مايزيد عن 1000 طالب حتى الثالثة عصرا من مساء اليوم.

واستقبلت معامل تنسيق جامعة القاهرة، اليوم، بكليات الدراسات العليا للبحوث الإحصائية والهندسة والزراعة، ما يزيد عن 250 طالبا من طلاب الثانوية العامة، بشعبتيها العلمي والأدبي، وذلك في اليوم الرابع لتنسيق المرحلة الأولى.

في حين شهد اليوم الرابع من المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات للعام الجامعي 2020\2021، إقبال متوسط من طلاب الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم بمكاتب التنسيق بجامعة عين شمس، حيث سجل 366 طالبا وطالبة، قاموا بتسجيل رغباتهم حتى الثالثة عصرا مساء اليوم.

وفي جامعة حلوان، قال الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أن معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة، استقبلت ما يزيد عن 300 طالب وطالبة، قاموا بتسجيل رغباتهم عبر معامل الجامعة بالكليات المختلفة، مؤكدا أن الكليات قامت بتطبيق الإجراءات الإحترازية، للمحافظة على الطلاب من الإصابة بكوفيد 19.

وانطلقت السبت الماضي، أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفاً و855 طالباً، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفاً و665 طالباً، و327.5 درجة فأكثر للأدبى بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالباً، ليصل إجمالى طلاب هذه المرحلة إلى 149 ألفاً و685 طالباً.