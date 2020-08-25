مرشح الوفد يمتنع عن التصويت وأفراد حملته في إعادة الشيوخ ببورسعيد

أعلن أحمد عزام مرشح الوفد الخاسر على المقعد الفردى فى إنتخابات الشيوخ ببورسعيد، مقاطعته نهائيا وأفراد حملته الانتخابية، عن التصويت فى انتخابات الإعادة، التى يتنافس عليها الدكتور عاطف علم الدين مرشح حزب مستقبل وطن، وأحمد جوهر المرشح المستقل.

وأوضح أحمد عزام على صفحته بفيس بوك، أنه منعا للشائعات والأقاويل، فقد تواصل معه ومع زملائه في الحملة الإنتخابية، أو في حزب الوفد، كلاً من طرفي الإعادة إما هاتفياً أو شخصياً، أو بواسطة أصدقاء لهم، كل التقدير والإحترام، وذالك لإزالة أي إختلاف حدث أثناء العملية الإنتخابية.

ولم يتطرق الطرفين معه الي مجريات أو ترتيبات جولة الإعادة فيما بينهما.

وأكد عزام، "أعلن للمرة الثانية بكل صراحة ووضوح، أني ومن معي من أفراد حملتي الإنتخابية، مقاطعون نهائياً للتصويت أو التحيز لطرف دون الأخر وعن قناعه تامة".

واشتعلت المنافسة بين أنصار مرشح حزب مستقبل وطن والمستقل، على صفحات التواصل الاجتماعى، ما بين اختيار القامة العلمية والشباب بدماءه المتغير، وهدأت المنافسة فى الشارع، حيث خلت الشوارع من لافتات جديدة للمرشحين، إلا من جولات ميدانية محدودة، فى قرى جنوب وغرب بورسعيد لحشد الأصوات لهما.