ضم 45 من متضرري السيول برأس غارب إلى مستحقي مساكن الروضة

وجه عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، مجلس مدينة رأس غارب بإعداد مذكرة تفصيلية تضم 45 حالة من المتضررين من السيول التي ضربت المدينة عام 2016، حتي يتم توزيع عدد الوحدات السكنية عليهم، ضمن المرحلة الأولى في مساكن الروضة جنوب المدينة.

وتضم المرحلة الأولى 514 منزلًا، وعمارتين تحتويان على 32 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية قدرها 395 مليون جنيه.

وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة الانتهاء من تلك المساكن حتى يتم توزيعها علي المستحقين، بالتزامن مع تسليم مساكن الروضة بمدينة الغردقة؛ مؤكدًا ضرورة الالتزام بالوقت الذي يتم تحديده لتسليم الوحدات السكنية.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ البحر الأحمر لمساكن الروضة، لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال، حيث أكد ضرورة إنشاء محال تجارية بالمشروع لخدمة الأهالي بالمنطقة.