القاهرة تطالب الأندية الرياضية بحل أزمة المرور في محيطها

أرسلت محافظة القاهرة، خطابات إلى عدد من الأندية الرياضية، لتوفير أماكن بداخلها، لاستيعاب سيارات المترددين عليها، للحد من الزحام المروري، أمام تلك الأندية.

وقال مصدر بمحافظة القاهرة لـ"الوطن"، إن المحافظة تتواصل مع الأندية الرياضية بالقاهرة، خاصة فى مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة وعين شمس، وذلك لإقامة جراجات أرضية وسطحية للسيارات داخل مقار تلك الأندية، أسوة بما تم فى بعض الأندية الرياضية الأخرى، واستيعاب أعداد السيارات للأعضاء المترددين على النادي، ومساعدة الدولة فى حل مشكلة التكدسات والاختناقات المرورية التى تسببها تلك السيارات.

وأشار إلى ان المحافظة حاليا، تتواصل مع بعض الشركات التى ترغب فى الحصول على خدمات انتظار السيارات لبعض المناطق بالقاهرة، بما يساهم فى تحسين موارد المحافظة، وتنظيم عملية الانتظام، ومنع أي زحام، حيث يتم وضع آلية لتحصيل مقابل نقدى نظير انتظار السيارات فى الشوارع والأحياء الرئيسية بالقاهرة، بنظام الاشتراك اليومي أو الشهري، مع استغلال قطع الأراضي الفضاء كأماكن لانتظار السيارات.

وأشار إلى أنه تم توجيه الأندية بسرعة تطوير وتجميل الأسوار الخارجية الخاصة بتلك النوادى، وإزالة أى تشوهات لحقت بها، بما يتماشى مع أعمال التطوير التى تقوم بها الدولة للطرق والمحاور المرورية الجديدة، بمواقع تلك الأندية.