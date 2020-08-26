وفد إسرائيلي رسمي يتوجه إلى أبوظبي مع كبار مساعدي ترامب.. الإثنين

أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء يوم الثلاثاء، بأن وفدا إسرائيليا رسميا سيتوجه إلى أبوظبي يوم الاثنين مع كبار مساعدي الرئيس ترامب لإجراء محادثات مع الإمارات.

وأفاد البيان بأن المستشار الكبير بالبيت الأبيض جاريد كوشنر، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش، سيشاركان في الوفد الذي يرأسه مئير بن شبات مستشار الأمن القومي لنتنياهو وفقا لقناة "روسيا اليوم".

وصرح نتنياهو في تسجيل مصور بأن إعلانه عن مغادرة بعثة إسرائيلية رسمية أولى إلى الإمارات الاثنين المقبل، هو من أجل العمل على دفع السلام والتطبيع بين البلدين قدما.

وأكد أن الاتفاقية التاريخية ستجلب محركات النمو، وستساعد في تحقيق الازدهار الإقتصادي بشكل عام وفي زمن كورونا بشكل خاص.

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله في انضمام دول أخرى إلى "دائرة السلام".

كما أفاد بأنه يأمل أن يتمكن الإسرائيليون من زيارة دبي وأبوظبي قريبا، مشيرا إلى وجود العديد من الأماكن التي تستحق الزيارة.

وقالت قناة "كان" التلفزيونية الإسرائيلية، إن الوفد سيتوجه مباشرة من تل أبيب إلى أبوظبي على متن طائرة إسرائيلية.

وأعلنت الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين ينص كذلك على تعليق عملية ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة من قبل تل أبيب.

وبعد توقيع هذا الاتفاق أصبحت الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى سلام مع إسرائيل وتقيم علاقات رسمية معها، بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994.

جدير بالذكر أن الإمارات ألغت اجتماعا مرتقبا مع إسرائيل والولايات المتحدة بسبب تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي عارض فيها علنا الخطط الخاصة بإبرام صفقة بين واشنطن وأبو ظبي لبيعها مقاتلات أمريكية من نوع "F-35".