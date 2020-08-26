حملات لمنع مكبرات الصوت المخالفة للحد من الإزعاج بالدقهلية

شنت قيادات 3 مراكز بمحافظة الدقهلية حملات لمنع مكبرات الصوت المخالفة في شوارع القرى والمدن التابعة لها، ومصادرة أطقم الصوت المستخدمة بمركبات "التوك توك"، لما تسببه من تلوث سمعي وضوضاء تزعج للمواطنين، وشملت هذه الحملات مراكز شربين وبني عبيد وبلقاس.

وقاد طه أبو العيش، ومحمد عوض، نائبا رئيس مركز شربين، بتعليمات من رئيس المركز، طارق شكري، وبحضور علي المغربي، رئيس الوحدة المحلية لقرية "كفر الترعة القديم"، حملة مكبرة لمنع أطقم ومكبرات الصوت مع الباعة الجائلين.

واستهدفت الحملة قريتي "دنجواي" و"الأحمدية"، بناءً على شكوى عدد من المواطنين بما يتسبب في إزعاج للمرضى وكبار السن، وتمكنت من مصادرة عدد من مكبرات الصوت في الشوارع.

وفي بني عبيد، قاد رئيس المركز، حاتم قابيل، حملة مكبرة على مركبات "التوك توك"، بالتنسيق بين مجلس المدينة ومركز الشرطة، لمنع ومصادرة أطقم الصوت المستخدمة بهذه المركبات.

وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة العديد من السماعات ومضخمات الصوت، التي تسبب الضوضاء والتلوث السمعي للمواطنين، بسبب تشغيلها بصوت مرتفع، مما يترتب عليه ضرر للمواطنين، وخصوصاً كبار السن والمرضى.

وأكد رئيس المركز، في بيان صحفي، استمرار الحملات على مركبات "التوكتوك"، كما وجه بعمل محاضر بيئة لأصحاب التكاتك، التي تم مصارة أطقم الصوت بها، وبإحالة جميع المحاضر والمخالفات إلى النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين.

وكثفت رئاسة مركز ومدينة بلقاس من حملاتها لضبط أطقم الصوت المخالفة بمركبات التوكتوك، للحد من انتشارها، بناءً على تعليمات الدكتور عمرو عبدالعاطي، رئيس المركز، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، والحد من ظاهرة الضوضاء، والتصدي لمحاولات التلاعب بتعريفة الركوب.

وقاد وليد الموجي، عضو المكتب الفني برئاسة المركز، حملة مكبرة على مركبات التوكتوك المخالفة بمدينة بلقاس، أسفرت عن ضبط 22 مخالفة خط سير، وضبط ومصادرة 6 أطقم صوت مخالفة.

وأكد رئيس المركز على تكثيف الحملات، خلال الأيام المقبلة، للحد من انتشار أطقم الصوت المسببة للإزعاج بشوارع المدينة، والتصدي لها بكل حزم.