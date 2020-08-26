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مهارات إدارة الأزمات في برامج تدريبية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

كتب:

محمد الدعدع
12:35 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
المنظمة العربية للتنمية الإدارية

المنظمة العربية للتنمية الإدارية

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية خلال سبتمبر 2020، عدة برامج تدريبية تناقش "بناء السيناريوهات وإدارة الأزمات ودور العلاقات العامة في إدارة ومواجهة الأزمات، الاستثمارات البديلة في ظل أزمة 19 COVID، الشراء الإلكتروني الآمن أثناء الأزمات، الذكاء الاصطناعي وقت الأزمات، بناء وإدارة المكتبات الرقمية، إدارة مخاطر المشروعات وإدارة الأزمات، الذكاء الاصطناعي وقت الأزمات (عن بُعد)".

وصرح الدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية: "تهدف البرامج لتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة للاستفادة من تقنية بناء السيناريوهات للتعامل الكفء مع الأزمات، والمعارف والاتجاهات الأساسية ذات الصلة بأدوات الذكاء الاصطناعي التي يمكن الاستفادة منها في التعامل مع الأزمات والخروج منها بأقل الخسائر الممكنة".

وتابع: "يتعلم المشاركون في تلك البرامج المهارات التي تمكنهم من توظيف إدارة العلاقات العامة للتعامل مع الأزمات وإدارتها بكفاءة وفاعلية. والمهارات اللازمة لتطبيق استراتيجيات التعامل مع المخاطر في المشروعات والتمييز بينها وبين استراتيجيات إدارة الأزمات".

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