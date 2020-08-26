عاجل.. مقتل شخصين في احتجاجات ويسكونسن بأمريكا

أعلنت الشرطة الأمريكية، مقتل اثنين خلال احتجاجات في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن وفقا لقناة "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت سلطات إنفاذ القانون في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن الأمريكية، صباح اليوم إصابة شخصين ووفاة آخر، بعدما اندلعت اشتباكات مسلحة في شوارع المدينة، في ثالث يوم من اضطرابات اشتعلت بعد إطلاق الشرطة النار على رجل من أصول أفريقية.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أنّ الاحتجاجات على إطلاق النار على السيد جاكوب بليك، امتدت لليوم الثالث حتى ساعات الصباح الباكر من اليوم، بعد أن اشتبك المتظاهرون مع مسؤولي إنفاذ القانون بالقرب من محكمة المقاطعة في وسط المدينة.

واستمرت الاشتباكات ساعات بين الشرطة والمتظاهرين، وتجمع المتظاهرون خارج حاجز معدني أقيم حديثًا لحماية المحكمة، وألقوا زجاجات المياه والحجارة والألعاب النارية على الشرطة، التي ردت بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، محذرة المتظاهرين مرارا من عدم انتهاك حظر التجول في المدينة الساعة 8 مساء والمجازفة بالاعتقال.

وظهر مسلح في مقطع فيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يطلق النار على من يهرولون نحوه وسقط أحدهم أرضا، فيما سُمع دوي طلقات نارية أخرى، وذلك بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وكانت الشرطة الأمريكية أطلقت النار على رجل "أسود"، في ظهره عدة مرات، في مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن، الأحد الماضي أمام أبنائه الثلاثة، حسب ما قال محام عائلته، ما أطلق شرارة اضطرابات شابها العنف في بعض الأحيان خلال الليل ودفع حاكم الولاية للدعوة إلى جلسة تشريعية خاصة لمعالجة المشاكل المتعلقة بإنفاذ القانون.

ونُقل جاكوب بليك، البالغ من العمر 29 عاما إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليه في وقت متأخر من بعد ظهر الأحد، وقال والده، لشبكة "إن.بي.سي نيوز" إنّ ابنه أجريت له جراحة وحالته مستقرة.

وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، "بليك"، وهو يسير باتجاه السائق في سيارة دفع رباعي رمادية اللون يتبعه رجلا شرطة يصوبان سلاحيهما إلى ظهره، وأمكن سماع دوي أصوات 7 أعيرة نارية أثناء فتح "بليك"، الذي كان أعزلا فيما يبدو، باب السيارة.