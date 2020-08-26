لجان ميدانية للتفتيش على المحال وضبط الأسواق بالشرقية

شنت مديرية تموين الشرقية حملات للتفتيش على المنشآت والمحال التجارية في مركز ديرب نجم، تنفيذاً للقرارات والتعليمات الخاصة بشأن المتابعة والمرور على المنشآت الصناعية والتجارية، ومتابعة الإجراءات اللازمة للحد من مخاطر تخزين المواد الخطرة.

توجهت الحملة للمرور على محلات الدهانات والمحلات التجارية ومحلات السجاد والأدوات المنزلية والمفروشات والهايبرات ومحلات الأدوات الصحية ومعارض السيراميك ومحلات الحدايد والدهانات والمحمول، كما قامت بالمرور على محطات البنزين والمخابز ومستودعات الغاز ومصنع للمشروبات الغازية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضراً ضد أصحاب الأنشطة التجارية، لمخالفتهم اشتراطات أمن الحريق للحماية المدنية، و6 محاضر مخالفة ضد أصحاب الأنشطة التجارية، لإدارة نشاط بدون ترخيص، و3 محاضر ضد أصحاب الأنشطة التجارية لعدم إعلان عن تسعيرة المنتجات المعروضة أمام المواطنين، وتحرير محضرين ضد أصحاب الأنشطة التجارية لبيع منتجات مجهولة المصدر.