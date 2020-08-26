"الثقافة": نعمل على مشروع المسارح المتنقلة لتطوف القرى والمحافظات

قال محمد منير المتحدث باسم وزارة الثقافة، إن كل الجهات تشارك وزارة الثقافة في استراتيجية بناء الإنسان الموضوعة على أولوية الدولة المصرية، وأن استراتيجية بناء الإنسان هي من أهم الأولويات التي نعمل عليها وفكرة بناء الإنسان نفسه بالثقافة والفن هي جزء مهم من تكوين الشخصية المصرية.

وأكد منير، خلال مداخلة عبر سكايب في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن كل جهات وزارة الثقافة سواء في مجال المسرح وغيره سنجد أن هناك العديد من المبادرات التي تم إطلاقها في الفترة الأخيرة في مجال المسرح "مسرح المواجهة والتجوال" الذي طاف القري والنجوع وقدم عروضا في أكثر من 19 محافظة حتى الآن.

وأشار إلى أن المشروع الجديد التي تعمل عليه وزارة الثقافة حاليا وهو المسارح المتنقلة والتي تم الانتهاء منها خلال الفترة الأخيرة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، وهذه المسارح ستجول كل القرى والمحافظات وكل نجوع مصر وهي أكثر من 6 مسارح متنقلة وتتحول أيضا إلى سينمات.

وتابع، أن الهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة وأيضا المركز القومي للترجمة جميعهم يعملون في استراتيجية بناء الإنسان، ودار الأوبرا المصرية وما تقدمه من حفلات فنية تدعم روح الانتماء أيضا والتي تعمل على بناء الإنسان بالموسيقى والغناء وتنوعهم وتعددهم.