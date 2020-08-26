عرض "كأنك تراه" على مسرح الطليعة الليلة

يعرض على خشبة مسرح الطليعة "قاعة صلاح الصبور"، الليلة في السابعة مساء، عرض مسرحية "كأنك تراه"، ضمن برنامج عروض البيت الفني للمسرح.

"كأنك تراه" عرض غنائي درامي يقدم شكلا جديدا للسيرة العطرة للرسول والنبي "محمد" عليه الصلاة والسلام، ويناقش قضايا المجتمع والعديد من المشكلات المعاصرة.

ومسرحية "كأنك تراه" تأليف نسمة سمير، بطولة محمد يونس، سامح فكري، ماهر محمود، مريم هاني، أحمد عبدالهادي، أحمد هاني، ومجموعة من المنشدين.

المسرحية موسيقى وألحان محمد عزت، وديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، وإخراج ماهر محمود.