حملات لتطهير 4081 مسجداً بأسيوط

شدد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة بالمساجد، استعداداً لاستقبال المصلين لأداء صلاة الجمعة، لأول مرة بعد توقف دام نحو 7 شهور.

ووجه المحافظ بضرورة الحرص على ارتداء الكمامات الواقية، وإحضار سجادة الصلاة الشخصية، وعدم فتح دورات المياه بالمساجد، حفاظاً على سلامة المصلين، لافتاً إلى استكمال وضع علامات التباعد بكامل مساحة المساجد التي سوف تقام بها صلاة الجمعة، والتي يصل عددها إلى 4081 مسجداً، على مستوى المحافظة.

كما شدد المحافظ على استمرار إغلاق دور المناسبات، وعدم السماح بإقامة صلاة الجنائز أو أية مناسبات اجتماعية داخل دور العبادة، لافتاً إلى استمرار تنفيذ حملات موسعة لنظافة وتعقيم المساجد على مستوى المحافظة، استعداداً لعودة صلاة الجمعة.

وأكد "سعد" على تنفيذ كافة القرارات والإجراءات التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الأوقاف في هذا الشأن، بكل حزم ودون التهاون مع أي مخالفة، واستكمالًا لخطة المحافظة وسلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضح الشيخ عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط أن مديرية الأوقاف استعدت بخطة متكاملة لعودة صلاة الجمعة بـ ٤٠٨١ مسجد طبقاً لتعليمات فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لافتاً إلى ضرورة اتباع التعليمات والارشادات والاجراءات المعلن عنها والمنظمة لعودة صلاة الجمعة بالتنسيق مع المحافظة بقيادة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مؤكداً على عدم تجاوز الخطباء والائمة ـ المصرح لهم فقط من مديرية الأوقاف بالصعود للمنبر ـ للوقت المحدد للخطبة حالياً (10دقائق) مع الإلتزام بموضوع الخطة الموحد على أن يتم التعامل بحسم واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفة قد تحدث مضيفاً أنه تم شن حملات متابعة تعقيم وتطهير المساجد والتأكد من وضع علامات التباعد.