الفئات الجديدة المستحقة للعلاوات الخمس.. المؤسسات الصحفية من بينها

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن القطاع الخاص لم يُستبعد من الاستفادة من العلاوات الخمس وإنما هناك فئات لم تنطبق عليها شروط استحقاق العلاوات.

وترصد "الوطن" الفئات الجديدة المستحقة لصرف العلاوات الخمس التي من المقرر صرفها في سبتمبر المقبل:

- صرف مستحقات العلاوات الخمس لعدد من المؤسسات الصحفية، وهي "الأهرام والأخبار ودار الهلال ودار المعارف ووكالة أنباء الشرق الأوسط ووالقومية للتوزيع وشركة التوزيع المتحدة، وروزاليوسف" لعدد 7203 مستفيدين من صرف العلاوات الخمس لانطباق الشروط عليهم.

- إدراج من سقطوا من صرف الدفعة الأولى من العلاوات الخمس من أصحاب المعاشات من القطاع الحكومي، وعددهم 27 ألف حالة وسيتم الصرف لهم جميعًا اعتبارًا من أول شهر سبتمبر المقبل.

- دراسة موقف 232 منشأة من القطاع الخاص فيما يتعلق بالعلاوات الخمس، وتبين أن منها 77 منشأة لا يتوافر شروط استحقاق العلاوات الخمس لهم وعدد 64 منشأة لديها 24022 مستفيداً من العلاوات الخمس، وسيقومون بصرف الدفعة الأولى أول سبتمبر أيضًا.

- يوجد 90 منشأة تقوم الهيئة بالمتابعة معها منذ 3 أسابيع وفى حالة تقديم كافة المستندات والتأكد من توافر شروط الاستحقاق للعلاوات الخمس سيتم الصرف لهم.

- إجمالي من سيتم صرف العلاوات الخمس من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية ومن سقطوا من القطاع الحكومي أول سبتمبر المقبل يبلغ عددهم 60 ألف مستفيد، وسيتم أيضًا صرف فارق المعاشات عن هذه العلاوات عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر أول شهر سبتمبر المقبل.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت قيادات صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص دراسة كافة حالات أصحاب المعاشات وموقفهم من الحصول على متجمد العلاوات الخاصة سواء من المنتمين للمؤسسات الصحفية أو شركات القطاع العام أو منشآت القطاع الخاص ودراسة مدى إمكانية استفادتهم من القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصة.