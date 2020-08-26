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الاتصالات تستعد لتطوير 872 مكتب بريد بـ3.2 مليار جنيه بنهاية 2020

كتب:

حسن عثمان
03:34 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
وزير الاتصالات

وزير الاتصالات

كشف  الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن عمليات  تطوير نحو 782 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وتحويلهم لمركز خدمات بريدية متكاملة بتكلفة تقدر بنحو 3.2 مليار جنيه بنهاية السنة المالية الجارية.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنّ المكاتب ستحتوي على متطلبات الراحة التي يحتاجها المواطنين، لافتا إلى الاتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع على تصنيع 80 مكتب بريد متنقل لتقديم الخدمات البريدية للمواطنين وصرف المعاشات أيام الذروة.

وأوضح وزير الاتصالات، أنّه سيتم زيادة عدد مكينات الصراف الآلي التابعة لهيئة البريد لنحو 700 ماكينة بنهاية العام المالي الحالي، بتكلفة تقدر بنحو 300 مليون جنيه، مقابل 350 ماكينة خلال الفترة الحالية.

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