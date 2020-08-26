مدير عام الصرف بالأقصر: 300 مليون جنيه تكلفة مشروع توسعة محطة الحبيل

قال المهندس محمد فوزي مدير عام الصرف الصحي بمحافظة الأقصر، إن مشروع توسعة محطة معالجة الصرف الصحي بالحبيل في محافظة الأقصر، هو أحد المشروعات الكبرى الخدمية التي تهدف لزيادة الخدمة للمواطنين بالمحافظة.

وأضاف فوزي، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن المشروع يخدم مركز ومدينة الأقصر والبياضية، والتي يبلغ التعداد السكاني الحالي لهم 300 ألف نسمة، مشيرا إلى أن التعداد المنوط به الخدمة خلال سنة الهدف هو 400 ألف نسمة.

وتابع، أن النطاق الخدمي لمركز ومدينة الأقصر والبياضية من خلال 17 محطة رفع مياه صرف صحي رئيسية، وتكلفة المشروع حوالي 300 مليون جنيه وهو من المشروعات الضخمة.