توزيع 193 وحدة سكنية بمشروع هيئة الأوقاف بماقوسة بالمنيا

توزيع 193 وحدة سكنية بمشروع هيئة الأوقاف بماقوسة بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
04:21 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
محافظ المنيا
شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مراسم إجراء القرعة العلنية لتوزيع 193 وحدة سكنية للمرحلة الثانية والثالثة بمشروع هيئة الأوقاف بماقوسة، ضمن مشروعات الإسكان، والذى أعلنت عنه الدولة عام 2006، بعد أن قاموا بدفع مقدم الحجز وتم طرح عمارات الأوقاف كحل بديل لهم في ضوء الاتفاقيات المبرمة بين المحافظة وهيئة الأوقاف، وذلك بمسرح المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد، وعدد من نواب البرلمان والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأشاد المحافظ بالجهود التي بذلتها المحافظة في انهاء تلك المشكلة، والتي استمرت لسنوات طويلة من خلال التعاون المثمر لخدمة المواطنين، وتوفير المسكن الصحي الذى يليق بكرامة المصريين.
وأعرب المحافظ عن سعادته بالإنجازات الكبيرة التي قامت بها الدولة متمثلة في محافظة المنيا بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة الاوقاف المصرية، لتوفير سكن مناسب لمحدودي الدخل من الشباب والأسر، مشيرًا الي أن الدولة حققت نجاحًا كبيرًا في هذا الملف، حيث وفرت مساكن راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري، وتم إنشاء محطة للصرف الصحي وشبكة طرق داخلية وكافة هذه المرافق لهذه المنطقة.
وأوضح المحافظ، أنه تم إجراء القرعة العلنية اليوم للمرحلتين الثانية والثالثة من المشروع القومي للإسكان، حيث ضمت المرحلة الثانية 130وحدة سكنية، منها 18 وحدة سكنية مكونة من غرفتين وصالة، وعدد 112 وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة، والمرحلة الثالثة 63 وحدة سكنية مكونة من غرفة وصالة.
وأكد المحافظ أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لا تألو جهدًا في خدمة المواطنين وتوفير مسكن ملائم لهم، مشددًا على إجراء القرعة بشفافية وحياد تام تحقيقًا للعدالة الاجتماعية.