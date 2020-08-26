تركيب "GPS" لسيارات نقل النفايات الخطرة وكاميرات لمجمع سنور ببني سويف

عقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، اليوم الأربعاء، اجتماعًا بلجنة الإشراف على منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بحضور الدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي، والدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي، والدكتورة هبة صبري مدير وحدة النفايات بمديرية الصحة.

ووافقت اللجنة على فحص الصناديق الخاصة للمنشآت الحكومية، وكذلك تركيب كاميرات مراقبة بمجمع سنور، وتركيب "GPS" للسيارات الخاصة بنقل النفايات الطبية الخطرة.

كما وافقت اللجنة على إمكانية الإستفادة من السيارات المعطلة بالإدارات بعد صيانتها وإصلاحها بمعرفة وحدة النفايات، حتى تكون السيارة تابعة لوحدة النفايات مخزنيًا.