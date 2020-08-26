منظمة حقوقية: ارتفاع عدد المختطفين المصريين في الأصابعة الليبية إلى 17

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وفرعها في ليبيا، عن عميق قلقهما إزاء تدهور الأوضاع بشكل متزايد في ليبيا على نحو مخيب للآمال التي رافقت إعلان كل من رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة الوفاق وقفًا لإطلاق النار في البلاد يوم الجمعة الماضية.

وقالت المنظمة إن ميليشيا ناشطة تحت مظلة حكومة الوفاق تواصل التضييق على السكان والمقيمين ببلدة الأصابعة غربي طرابلس، ووثق فريق ميداني ارتفاع حصيلة المختطفين المصريين من العمال المقيمين بصفة مستقرة في المدينة إلى 17 مصريًا، ولا تزال جهود التفاوض لم تسفر عن الإفراج عن المختطفين الليبيين والمصريين الذين يتواصل احتجازهم في المدينة.

وأضافت المنظمة، في بيان، أن المسيرات الجماهيرية في العاصمة طرابلس للتنديد بالأوضاع المعيشية ونقص السيولة المالية وانهيار البنية الخدماتية في العاصمة ومحيطها تتواصل، بالرغم من القمع الذي طال التظاهرات مساء الأحد الماضي.

وتابعت بأن قوات الجيش الوطني نفذت حملة اعتقالات موسعة في مدينة سرت وسط البلاد طالت العشرات من المشاركين في مسيرة تأييد لترشيح "سيف الإسلام القذافي" لرئاسة ليبيا في الانتخابات غير المؤكدة والمأمول في إجرائها مطلع العام المقبل.

وطالبت المنظمة وفرعها في ليبيا، الأطراف الليبية بالوقف الفوري لكافة أشكال التضييق على المتظاهرين الذين يمارسون حقهم في التجمع أو الاحتجاج السلمي، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن المحتجزين في كل من الأصابعة وسرت وضمان سلامتهم.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للتحرك بصفة عاجلة لضمان سلامة المحتجزين والإفراج الفوري عنهم، وضمان المشاركة في التحقيقات في حادثتي مقتل مواطنين ليبيين في الأصابعة يوم الأحد الماضي، وفي سرت مساء أمس الثلاثاء، وتحديد الجناة وضمان مساءلتهم.