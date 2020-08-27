قبل "الجسمي".. فنانون شاركوا جمهورهم صورهم من مرحلة الطفولة

احتفل المطرب الإماراتي حسين الجسمي، بعيد ميلاده عبر حسابه الخاص بـ"تويتر"، ونشر صورة له وهو طفل معلقا: "اليوم أكمل هذا الطفل عامه الـ41، والحمدلله على كل نعمه، واثق الخطوة بمحبّتكم وشامخ باحترامكم".

لم يكن "الجسمي"، أول فنان يشارك جمهوره صورا له مرحلة الطفولة، فقد سبقه العدد من الفنانين، قاموا بنشر صور لهم في الطفولة وتفاعل معهم الجمهور.

الفنان كريم فهمي نشر على حسابه بالانستجرام صورا له في مرحلة الطفولة تجمعه بشقيقة الأصغر أحمد فهمي، وطلب من الجمهور معرفة أيهما أحمد وكريم.

الفنانة ليلي علوي، حرصت في اليوم العالمي للتصوير، أن تشارك جمهورها صورا من مراحلها العمرية من بينها صورة لها في مرحلة الطفولة وعلقت قائلة "في كل صورة اتاخدت الزمن وقف عندها وفكرنا دايمًا بوقت حلو لحظة ونس ضحكة عفوية لمة وصحبة في اليوم العالمي للتصوير شكرًا لكل صورة حلوة سابت لنا ذكرى يوم جميل ولمة عمرها ما تتنسى".

كما نشر محمد هنيدي صورة له من فترة الطفولة عبر حسابه على "تويتر"، وهو يمسك بساندوتش في يده وعلق: "أثناء محاولتي الغناء أمام لكاميرا ممسكاً بساندويتش التونة كميكروفون".

وأضاف "ياريت أي حد يعدلي الصورة ويحط ميكرفون أو سندوتش تاني عشان مابحبش أصلا التونة وكنت باكلها غصب ليه طفل صغير ياكل تونة؟!".

وايضا شاركت الفنانة نيللي كريم، جمهورها بصورة لها في الطفولة وتفاعل معها الجمهور وعلقت نيللي قائلة "شكرا علي اللي بعتلي الصورة "