اللجنة العليا للمحال العامة: لم يتم تحدد مواعيد الفتح والإغلاق

قال النائب محمد عطية الفيومي، عضو اللجنة العليا للمحال العامة، إنه وحتى الآن لم يتم تحديد مواعيد الفتح والأغلاق لوجود تباينات بين مختلف المحافظات، وهناك عداد من المقترحات المقدمه التي لم يتم اتخاذ بشأنها قرار حتى الآن.

وأضاف "الفيومي"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن القانون حدد مواعيد عمل لكافة المحال وهو قانون قد صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي وأصبح واجب النفاذ، ويتبقي له عمل اللجنة العليا وهي التي ستحدد مدد العمل وفتراته، وسيتم إصدار التراخيص بقوة القانون، موضحا أن اللجنة العامة ستحدد اشتراطاتا معينه سيتم نشرها على موقع اللجنة العليا للمحال العامة، وخلال 3 أشهر سيتم مراجعة الاشتراطات، وفي حال وجد أوراق تنقص المواطن فسيتم اعطائه فترة كافية لاستخلاص باقي الأوراق: "هناك أجراءات ميسرة في القانون منها تراخيص المحال بالإخطار".

واكد أن قوانين التراخيص القديمه صدرت عام 1954 و1956 وهي قوانين قديمة لا تساير العصر الحالي، والقانون الجديد قام بتجميع كافة تلك القوانين لتقديم تسهيلات أكبر للمواطنين أثناء تقديمهم على الرخص، وسيكون هناك مدد محدده وشباك واحد لاستخلاص كافة الإجراءات الخاصة بتصريح الرخصة، مشيرا إلى أن يتم دراسة الفارق بين المحافظات المختلفة في تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال التجارية، حيث إنه وحال تم تحديد المواعيد بشكل لا يخدم المجتمع سيعاد النظر فيها مرة أخرى، وذلك لأن القانون ليس جامدا ووضع لتسهيل حياة المواطنين

وتابع: "الدولة معندهاش مشكلة طاقة ومفيش مشكلة سعر طاقة، وكل اللي احنا عايزينه إننا نضبط المجتمع ونعوده يكون منظم مثله مثل الدول المتقدمة، وبسبب كورونا الموضوع سهل العملية والأسرة المصرية كانت بدأت تتفكك لولا كورونا، ومراعيين البعد الاقتصادي والاجتماعي بخصوص الفتح والغلق".