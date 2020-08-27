سيدتان تعتديان على محامية أثناء تنفيذ حكم قضائي ببنها

شهدت قرية كفر الشيخ إبراهيم دائرة مركز بنها حادثا ماساويا، حيث تعدت سيدتان على محامية بإلقاء مياه بها كلور على وجهها وطعنها بآلة حادة لرفضهما تنفيذ قرار تسليم طفل صغير لأمه، موكلة المحامية.

جرى نقل المحامية المصابة إلى مستشفى جامعة بنها وألقي القبض على المتهمتين وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إشارة من المستشفى بوصول "د ا" محامية مصابة بجرح قطعى فى القدم وتعانى من ترجيع من الفم بشكل مستمر.

انتقلت على الفور قوة أمنية وبسؤالها أفادت بأنها كانت فى قرية كفر الشيخ إبراهيم بصحبة امين شرطة وعمدة القرية لتنفيذ قرار من المحامى العام لنيابات القليوبية بتسليم طفل لأمه بعد أخذه من والده.

وأضافت أنهم بعد أن وصلوا إلى منزل والد الطفل لتنفيذ القرار بأخذ الطفل فوجئوا بسيدتين من المنزل قامتا بإلقاء مياه بها كلور على وجهها وطعنها بآلة حادة في قدمها ثم استولتا على تليفونها المحمول وبعد ذلك تم نقلها إلى المستشفى وعلى الفور تم توجيه قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتم القبض على المتهمتين وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.