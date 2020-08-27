تصنيع أكثر من 5 آلاف قطعة ملابس للعاملين بمياه سوهاج

انتهت ورشة الملابس الجاهزة بشركة مياه الشرب ولصرف الصحي بسوهاج من تصنيع 5067 قطعة ملابس للعامين بالشركة لاستخدامها خلال العام 2020-2021.

وقال اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الزي تم تصنيعه للفنيين والعمال والمحصلين والقراء والسائقين والكيميائيين والمهندسين وأفراد الأمن وأخصائيي خدمة العملاء.

وأشار رئيس مياه سوهاج إلى أن الزي تم تصنيعه طبقاً للمواصفات القياسية للسلامة والصحة المهنية بهدف تأمين بيئة العمل للعاملين بالشركة وقد تنوعت هذه القطع ما بين بدلة أفرول وبدلة أفرول 2 قطعة وتيشيرت وبالطو وبطلون وقميص وجاكت وكرفات بتكلفة تبلغ مليون جنيه تقريباً.