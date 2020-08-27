الأرصاد: الرطوبة 80% وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، حالة الطقس اليوم الأربعاء.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاضًا في درجات الحرارة، وأن يسود طقس مائل للحرارة ورطب على القاهرة والوجه البحري ورياحًا معتدلة، وأن تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا ورياحًا معتدلة، وأن يكون الطقس حارًا على جنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحري إلى 80%، ويتوقع خبراء الأرصاد أيضًا، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارًا، وجنوب الصعيد طقسًا شديد الحرارة ورياحًا معتدلة قد تنشط أحيانا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس لطيف ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس معتدل على جنوب الصعيد.

وهذا بيان بدرجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 34 والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21

مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 22

بورسعيد العظمى 31 والصغرى 26

دمياط العظمى 31 والصغرى 34

الإسماعيلية العظمى 35 والصغرى 22

السويس العظمى 35 والصغرى 24

العريش العظمى 32 والصغرى 23

طابا العظمى 36 والصغرى 26

سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 19

شرم الشيخ العظمى 38 والصغرى 28

الغردقة العظمى 39 والصغرى 29

الفيوم العظمى 37 والصغرى 24

بني سويف العظمى 38 والصغرى 24

المنيا العظمى 38 والصغرى 23

أسيوط العظمى 39 والصغرى 24