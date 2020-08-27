سائق يدير شبكة للاتجار بالعملة بقيمة 4 ملايين جنيه

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، قيام سائق متواجد حاليا بإحدى الدول العربية، وشقيقه "عاطل" والمقيم بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية، من خلال الأول وإرسالها للثاني بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتوصيلها لذوي العاملين من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثاني، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالإشتراك مع شقيقه الذي يعمل خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقا للفحص المستندي 4.000.000 مليون جنيه مصري.