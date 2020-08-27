محمد جبر نقيبًا للأطباء البيطريين بالدقهلية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات الأطباء البيطرين بالدقهلية، عن فوز الدكتور محمد جبر أستاذ الفارماكولوجي بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، بمقعد النقيب في انتخابات التجديد النصفي.

وفاز بالعضوية كل من الدكتور محمد مصباح، والدكتورة سحر عبد الرحمن، بمقعدي فوق السن، وكل من الدكتورة سارة عطاالله، و الدكتور أحمد شوقي، تحت السن.

وشهدت الانتخابات منافسة شرسة خاصة علي مقعد النقيب، والذي تنافس عليه 5 من كبار أطباء المحافظة، واستطاع أن يحسمه الدكتور محمد جبر أن يحسمه لصالحه.

يذكر أن الانتخابات أجريت أمس، بنادي الأطباء البيطرين بطلخا، بإشراف قضائي، وسط إقبال من الأطباء البيطرين ويصل عدد أعضاء الجمعية العمومية حوالي 8 ألاف عضو.