أبو المكارم: الأمصال واللقاحات المطورة لم تجد استجابة من كبار السن

قال محمد أبوالمكارم خبير إدارة الأزمات والتخطيط، إنه تردد إلى سمعنا الكثير من الأخبار الإيجابية خلال الفترة الأخيرة عن وجود لقاح لفيروس كورونا وتم تطوير أكثر من 20 لقاحا على مستوى العالم في المراكز البحثية المختلفة، ولكن ما لبث أن عادت مرة أخرى هذه الأخبار للتراجع بعد خضوع بعض اللقاحات للتجارب واستبعادها من منظمة الصحة العالمية، لذلك يجب علينا أن نتفهم الموضوع ولا ننخدع بالأمان الزائف المصاحب للمعلومات التي تنشر أخبارا إيجابية لإنتاج اللقاحات والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التخلي عنها.

وأضاف أبوالمكارم، خلال مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية القناة الأولى، أن اللقاح عندما يطور هو عبارة عن إنتاج مجموعة مضاعفة من الفيروسات أو البكتيريا يحقن بها الجسم لكي ينشط الجهاز المناعي للدفاع ومقاومة هذا الفيروس المطور الذي يهاجم الجهاز المناعي وبالتالي يكتسب الجسم المناعة التي يستطيع من خلالها أن يواجه فيروس كورونا بعد الإصابة به.

وتابع، أن هناك مشكلتين تواجهنا عند تطوير اللقاح وهي أن جميع الأمصال واللقاحات التي طورت لم تجد استجابة قوية من كبار السن وبالتالي هذا يعني أنه سيكون هناك ترتيب لجدول أولويات الحقن لإعطاء المصل للمواطنين وهل سنعطيه لكبار السن أولًا أم المخالطين أولًا ولكن نحن ما زلنا في انتظار التجارب البشرية التي نتأكد من خلالها هل التجارب التي تتم حاليًا في المراكز البحثية ستنجح في تغيير المعادلة وأن يحقق اللقاح نجاحًا كبيرًا في التعامل مع كبار السن أم أنه سيكون على نفس نهج اللقاحات التي طورت سابقًا ويكون أقل قدرة على إكساب أصحاب المجموعات من كبار السن والأمراض المزمنة على تطوير أنظمة دفاعية بجهازهم المناعي وذلك لا يكون لقصور في اللقاح ولكن لضعف الجهاز المناعي عند كبار السن وهذا يعني وجود ترتيب زمني للوصول اللقاح إلى كافة المواطنين.