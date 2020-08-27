ضبط أمين عهده استولى على 40 طن أرز مدعم غير مطابق للمواصفات بقليوب

ألقت مباحث التموين بالقليوبية القبض على أمين عهدة بفرع جملة تابع لإحدى شركات تجارة الجمله بدائرة قسم قليوب لقيامه بالاستيلاء 40 طن أرز مدعم غير مطابق للمواصفات لقياسية المتعاقد عليها، وغير صالح للاستخدام الآدمي بغرض طرحه في الأسواق وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات سرية لرئيس مباحث تموين القليوبية تفيد قيام أمين عهد بالاستيلاء على كمية من الأرز غير صالح للاستخدام الآدمي بغرض طرحه في الأسواق.

تم إخطار اللواء فخر العربي مدير الأمن وتمكنت قوة أمنية بالتنسيق مع مباحث التموين وألقى القبض على المتهم وأرشد عن الكمية المستولى عليها في أحد المخازن وتم ضبط 40 طن أرز تمويني غير مطابق للمواصفات لقياسية المتعاقد عليها وغير صالح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.