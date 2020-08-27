"أماكن السهر" تقترب من 4 ملايين مشاهدة على يوتيوب خلال 3 أيام

حقق فيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" للهضبة عمرو دياب، 4 ملايين مشاهدة، والتي طرحها، الاثنين الماضي، عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومنذ طرح الأغنية، تصدرعمرو دياب تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، إضافة إلى تصدره تريند موقع تويتر، ومحرك البحث جوجل، كما حققت الأغنية 4 ملايين مشاهدة أيضًا على موقع فيسبوك.

ومن ناحية أخرى أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميًا.

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.

ومن ناحية أخرى يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف، حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.