ورشة "النقد النسوي" على "زووم" ضمن فعاليات المهرجان التجريبي

ضمن برنامج الورش التدريبية المصاحب لفعاليات الدورة 27 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، سيكون متاحًا للراغبين والراغبات المشاركة في ورشة تفاعلية تقام عبر تطبيق "زووم" عن "النقد النسوي وسماته"، نموذج تطبيقي نص "سجن النسا" للكاتبة فتحية العسال.

وتقام الورشة يومي 3 و4 سبتمبر القادمين وعلى مدار ساعة ونصف الساعة، وتحاضر فيها الناقدة والأكاديمية د. وفاء حمادي، وسيتم نشر استمارة المشاركة في الورشة على الصفحة الرسمية للمهرجان على فيس بوك.

يذكر أن د. وفاء حاصلة على ماجستير من جامعة القديس يوسف "المسرح التجريبي في لبنان"، وعلى الدكتوراه من الجامعة نفسها عن "التراث أثره وتوظيفه في مسرح توفيق الحكيم".

وعملت كأستاذ بقسم اللغة العربية بكلية الأداب وكلية الفنون بالجامعة اللبنانية، أستاذ بقسم النقد المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية بدولة الكويت، أستاذ بالجامعة اللبنانية الأمريكية .

وهي عضو في العديد من هيئات تحرير المؤسسات الثقافية، وشاركت في العديد من المهرجانات والمؤتمرات - مؤتمر النسوية في السويد، مؤتمر الأدب المقارن الدولي في جامعة SEOUL–KORE، والعديد من المؤتمرات في مصر، المغرب، تونس، الكويت، عمان، السعودية، البحرين، الجزائر، السودان، الإمارات و لبنان.

وقد ساهمت في العديد من لجان تحكيم الكثير من المهرجانات الدولية، وترأست مركز الأبحاث عن الدراما في منظمة الصحة العالمية، عضوة في الهيئة الدولية للمسرح .

وأثرت المكتبة العربية بعشرات المؤلفات، الترجمات، والدراسات المسرحية والثقافية المختلفة، وأشرفت على العديد من الرسائل العلمية.