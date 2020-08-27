غدا.. توقيع اتفاق سلام سوداني بالأحرف الأولى

أعلن فريق الوساطة التي تشرف على مفاوضات السلام السودانية في جنوب السودان، أنَّ الجبهة الثورية والحكومة السودانية ستوقعان غدًا الجمعة بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بعد مفاوضات استمرت نحو 10 أشهر في جوبا، وفقًا لقناة "سكاى نيوز عربية"

وأشار فريق الوساطة إلى أنَّ الاتفاق لن يشمل حركات ذات وزن كبير مثل جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو.

وقال بيان صادر عن طالوساطة"، أمس، إنَّ وفدًا الحكومة وحركات الكفاح المسلح مسار دارفور توصلتا لاتفاق كامل حول ملف الترتيبات الأمنية بما في ذلك الجوانب المتعلقة بقوات حفظ الأمن في دارفور من حيث قيادة وتكوين هذه القوات وانتشارها.