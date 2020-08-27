مستندات مهمة يحتاجها المسافر حال مغادرته مصر

يضطر الكثير من المواطنين للسفر إلى الخارج لكثير من الأسباب، سواء كان للعمل أو العلاج أو التنزه وقضاء إجازة سعيدة، ويتطلب السفر الكثير من المستندات التي يجب استخراجها، وتتحقق شركات الطيران من سلامة المستندات، ويختلف الوقت المطلوب لاستخراج وثائق السفر والتاشيرات من دولة لأخرى.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، المستندات التي يحتاجها المواطن للسفر للخارج، وفق الموقع الرسمي لشركة مصر للطيران، كالتالي:

1- جواز السفر

يتطلب السفر بين الدول استخدام وثيقة سفر أو تحقيق شخصية، ومن أجل السلامة وضمان أمن الركاب، ويجب التحقق ومراجعة تلك المتطلبات قبل السفر بوقت كاف لإنهاء اجراءات السفر بسهولة، ويتم استخراج جواز السفر بالخطوات التالية:

شروط استخراج جواز السفر المصري

- يُقبل طلب جواز السفر من صاحب الشأن نفسه.

- يمكن قبول الطلب من الزوج أو الزوجة بحلول كل منهما محل الآخر.

- وفي حالة إذا كان صاحب الطلب قاصر يُقبل من الآباء والأمهات والأخوات البالغين.

- يمكن للوكيل العام الرسمي التقدم بالطلب بموجب عام أو قضائي أو خاص أو بأعمال المصلحة.

- تقديم أصول المستندات المطلوبة للموظف المختص لمقارنتها بالصور.

- لا يجوز إضافة الزوجة على جواز سفر الزوج، أو إضافة الأبناء على جوازات سفر الآباء ويتم استخراج جوازات خاصة بهم.

المستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر المصري

- بطاقة الرقم القومي لمن بلغت أعمارهم 16 عامًا، وإذا لم يتم صاحب الطلب هذا السن يتم تقديم شهادة ميلاد الرقم القومي.

- تقديم مستند إثبات الحالة الاجتماعية للإناث.

- شهادات القيد الدراسي للطلبة والطالبات.

- مستند التجنيد للمواطنين بدءا من مواليد 1941/3/18، باستثناء الذين لم يستكملوا عامهم الـ19.

- 3 صور مقاس 4×6 حديثة بخلاف الصورة الموجودة على الاستمارة.

- شهادة المؤهل الدراسي.

- تقديم السجل التجاري بقيمة لا تقل عن 5 آلاف جنيه رأس مال للفرد.

- جواز السفر يكون صالحًا لمدة 7 سنوات لا تجدد، ويجب استخراج جواز سفر جديد، وحال استخراج جواز سفر جديد يتم تقديم السابق ضمن المستندات المطلوبة.

2- التأشيرات

- يتطلب السفر لغالبية الدول الحصول على تأشيرة دخول مسبقا، وفي بعض الأحيان يمكن الحصول على التأشيرة بمطار الوصول.

- لا تتحمل شركة الطيران المسؤولية القانونية لإبلاغ الركاب عن متطلبات التأشيرات عند شراء تذاكر السفر.

3- التطعيمات والأدوية

- ينصح في حالة السفر لبعض البلاد الحصول على تطعيم "تحصين" معين قبل السفر بوقت كاف، وللحصول على معلومات عن نوع التطعيم المطلوب خلال الرحلة، يجب أن يستشير المسافر الوكيل السياحي الخاص به، كما يجب اصطحاب الكمية الكافية من الأدوية التي يمكن أن يحتاجها المسافر خلال رحلته.

4- تذكرة السفر الإلكترونية

تطبق مصر للطيران نظام التذاكر الإلكترونية، حيث يتم الاحتفاظ ببيانات الرحلة مخزنة في نظام الحجز الخاص بالشركة.

- يمنح الراكب صورة من بيان الحجز يتم استخدامها لإنهاء إجراءات السفر.

- في حالة الحجز وشراء التذكرة من خلال الموقع، يمكن طباعة بيان الحجز الخاص بالمسافر مباشرة من الحاسب وليس هناك أى احتياج لمراجعة مكاتب الشركة.

- من الضروري مراعاة صلاحية التذكرة والحجز واتفاقهما مع تاريخ السفر المحدد.