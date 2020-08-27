طلاب الثانوية سعداء بـ"إنجليزي الدور الثاني": أسهل من "الأول"

أعرب عدد من طلاب الثانوية العامة عن سعادتهم بامتحان الدور الثاني في مادة اللغة الإنجليزية، حيث ارتسمت ملامح الفرحة على وجوههم أثناء خروجهم من لجانهم في اليوم الخامس من امتحانات الدور الثاني.

وذكر طلاب بمدرسة الأورمان الثانوية العسكرية النموذجية بنين، التابعة لإدارة الدقي التعليمية بمحافظة الجيزة، أن الامتحان جاء سهلًا، وفي مستوى الطالب المتوسط خاليًا من أية صعوبات، فيما انتظر عدد من أولياء الأمور أبنائهم خارج اللجان، وتجمعوا في منطقة ظليلة أمام سور المدرسة هربًا من أشعة الشمس الحارة.

"غفران": الامتحان حلو جدًا والأسئلة مفيهاش كلمات صعبة

وبدأ الطلاب الخروج من اللجان قبل نهاية الامتحان بنصف ساعة، وكان من ضمنهم غفران محمود، طالب بشعبة علمي علوم، الذي تغيب عن امتحانات الدور الأول بسبب إصابته بفيروس كورونا قبل أيام قليلة من بداية الامتحانات، موضحًا أنه تأثر نفسيًا بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب تغيبه عن الدور الأول في مدرسته ووسط زملائه.

وأبدى "عفران" سعادته الشديدة من امتحان اللغة الإنجليزية دور ثان، قائلًا والابتسامة تعلو وجهه: "الامتحان حلو جدًا، والأسئلة مفيهاش كلمات صعبة خالص، وكان في مستوى الطالب المتوسط، يعني لو حد مش مذاكر أوي هيجيب درجة كويس".

وقال إن رؤساء اللجان والمراقبين حرصوا على تنظيم اللجان بشكل جيد، حيث سادت حالة من الهدوء باللجان على مدار فترة الامتحان ومدتها ثلاث ساعات.

"يوسف": الإجراءات الاحترازية كانت أشد في الدور الأول

واتفق معه يوسف إسلام، طالب بشعبة علمي علوم، موضحًا أن امتحان اللغة الإنجليزية دور ثان جاء أسهل من الدور الأول الذي شكا منه العديد من الطلاب وقتها، وأن كافة الأسئلة كانت في متناول الطالب المتوسط دون صعوبات، مضيفًا: "كان في نقطة أو اتنين للطالب المتميز، لكن الامتحان بشكل عام كويس".

وأشار "يوسف" إلى أنه من ضمن الطلاب الذين أجلّوا خوض امتحان الدور الأول بسبب إصابتهم بكورونا، متابعًا: "الموضوع ده كان مأثر علي نفسيًا في بدايته، لكن القرارات الاستثنائية للحفاظ على سلامة الطلاب شجعتنا إننا نعدي الفترة دي".

وانتقد "يوسف" تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية بين الطلاب والمعلمين خلال امتحانات الدور الثاني، في حين كان الاهتمام بها أكبر خلال الدور الأول، حسب تأكيده.