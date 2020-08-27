غدا.. حفل "بلاله" للفن الشعبي في السيدة نفيسة

يقيم مركز طلعت حرب الثقافية بالسيدة نفيسة التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الثامنة مساء غدا الجمعة حفل الفنان الشعبي عبدالرحمن بلاله وفرقته.

ويقدم "بلاله" حفلاً غنائياً يجمع بين الإنشاد الديني والفلكلور والموال الشعبي، يصاحبه مجموعة متميزة من عازفي الآلات الشعبية: "الكولة"، والآلات الإيقاعية مثل "الطبلة، الرق، الدهلة بالإضافة إلى الأورج" .

ويتضمن برنامج الحفل عدد من المواويل الشعبية الخاصة به منها: "حنان الأم" كلمات عبده هلال، "الصاحب" كلمات طه عوض، ومن المواويل التراثية: "الصبر" للراحل شفيق جلال، "سجان الغرام" لعبده الإسكندراني، ومن الإنشاد الديني يقدم "لأجل النبي"و"حب الرسول" للعملاق محمد الكحلاوي، ابتهال "أسألك ماسألش غيرك" للشيخ محمد عمران.

وكان بدأ "بلاله" مشواره الفنى منذ طفولته كعازف كمان شعبي في العديد من فرق الإنشاد الديني، إحترف العزف على الكمان فى المرحلة الثانوية، عزف خلف كبار عمالقة الإنشاد الديني منهم الشيوخ: "محمد عمران، ممدوح عبدالجليل وإبراهيم الإسكندراني" ، كما شارك كعازف كمان شعبي مع مجموعة من كبار عمالقة فن الإرتجال والموال الشعبي مثل "شفيق جلال، محمد طه ويوسف شتا"، إلى أن بدأ كمنشد عام 1979 في مولد السيدة زينب عندما غاب المُنشد، والحفل مُذاع مباشرة علي البرنامج العام فنال إستحسان الجمهور، أصدر ألبومان للإنشاد الديني، وأعتمد في الإذاعة كمطرب عام 1982، وفى التليفزيون عام 1983.

قدم برنامج "المسحراتي" لسنوات عديدة في الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة، ولازال يقدمه إلي الآن في إذاعة FM شعبي.

شارك الفنان "عبد الرحمن بلاله" في العديد من حفلات دار الأوبرا المصرية ومركز جوته والمسرح الروماني بالإسكندرية وغيرهم، كما شارك في مهرجانات موسيقية عديدة في مصر منها مهرجان الموسيقى العربية، ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء وطاف جميع محافظات مصر لإحياء الفلكلور والفن الشعبي وخارج مصر، وأحيا الكثير من الحفلات فى العديد من الدول منها: فرنسا ، النمسا ، مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية.

يشارك في الحفل الفنان الشعبي "سيد إمام"، والذى إشتهر بتقديم تتر مسلسل "السحاب" في رمضان الماضي.