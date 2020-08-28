نصائح "حماية المستهلك" للمواطن عند شراء سلعة "أونلاين"

وجه الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، عدة نصائح للمواطنين عند شراء أي سلعة يجب أن تكون من أماكن معروفة وذات سمعة جيدة، خاصة عند الشراء "أونلاين".

وأكد "فرج" أن الشراء "أونلاين" يجب أن يكون من خلال المواقع المعروفة وبداخل مصر وعدم التعامل مع الخارج، وعدم الانخداع في الإعلانات البراقة، ويجب أن تكون البيانات كاملة على السلعة والسعر موضوع عليها وأخذ الفاتورة والتأكد من الضمان، ويجب أن يتأكد المستهلك من كل هذه المقومات حتى إذا وقع في مشكلة نستطيع مساعدته.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "أم بي سي مصر 2"، أن جهاز حماية المستهلك سيتدخل في كل شئ طالما القانون يسمح له بذلك والقانون يعطينا المقدرة على التدخل "مثل الأشياء التي تدخلنا فيها عندما وجدنا الاتجاه العام كله للشراء أونلاين وخاصة فترة انتشار فيروس كورونا، كان المشكلة التي تواجه الجميع عند الشراء والاستفسار عن السعر هي كلمة "in box"، لذلك طلبنا من الناس معرفة حقوقهم وعمل توعية لهم، ثم اجتمعنا بأكبر 13 شركة في هذا المجال وتم تعريفهم بالقانون الخاص بحماية المستهلك والتزموا وبعد ذلك أعطينا مهلة وبدأنا في التنفيذ واتخاذ الإجراءات مع المخالفين".

وتابع، "عندما بدأنا التنفيذ كانت هناك بعض الصفحات يعتقدون أنهم بعيدون عن أيدي الجهاز وأننا لا نستطيع عمل شيئا معهم، ولكن دائما نجد الطريق وننفذ القانون، وببساطة تم اتخاذ أرقام التليفونات المعلن عنها في هذه الصفحات وتم إرسالها لنيابة الشؤون المالية والتجارية بعد الاتفاق معهم بالاستعلام عن الرقم، وصاحب الرقم سوف يكون متهما لمخالفة قانون حماية المستهلك".