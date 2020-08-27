التفاصيل الكاملة لضبط مرتكبي واقعة السطو على مخزن دخان وسرقة 750 ألف جنيه

كشف قطاع الأمن العام التفاصيل الكاملة لتحديد وضبط مرتكبي واقعة السطو على مخزن تابع لإحدى الشركات بمحافظة كفر الشيخ وسرقة مبلغ مالى قدره 750 ألف جنيه.

كان قد تبلغ لقسم شرطة أول كفر الشيخ من أمين مخزن إحدى شركات الدخان كائن بدائرة القسم أنه أثناء تواجده بالمخزن وبصحبته ستة من العاملين به فوجئوا بحضور 5 أشخاص مجهولين "مُلثمين" بحوزة إثنين منهم أسلحة نارية وقاموا بتهديدهم والإستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره 750 ألف جنيه من متحصلات بيع السجائر، وفروا هاربين مُستقلين سيارة ملاكى مغطاة اللوحات.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام والتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ لتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، سائقين، عدد 3 عمال، طالب، سباك – مقيمين بكفرالشيخ – لهم معلومات جنائية مسجلة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيلياً بإرتكابهم الواقعة.

واعترف العاطل أنه نظراً لعمله فى مجال الإتجار بالسجائر وتردده على المكان وعلمه بتحركات العاملين وبخاصة مندوبى التحصيل، عقد العزم على سرقة الأموال المتحصلة من بيع السجائر من داخل المخزن.

وفي سبيل تنفيذ مخططه إستعان بباقى المتهمين وبتاريخ الواقعة توجه بالسيارة "ملكه" وبصحبته أحد السائقين إلى المخزن وقام برصد ومتابعة وصول مندوب التحصيل ولدى حضوره وبحوزته المبالغ المالية المتحصلة من عملية البيع وإيداعها بالمخزن وإنصرافه حضر عقب ذلك باقى المتهمين بسيارة ملك أحدهم وبحوزة السباك ( فرد خرطوش ) وبحوزة أخرين (طبنجات صوت ) وقاموا بالدلوف لداخل المخزن وتهديد العاملين والإستيلاء منهم على مبلغ مالى قدره ( 750 ألف جنيه ) قاموا بإقتسامه فيما بينهم وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بإعترافات العاطل أقروا بها.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط (الأسلحة النارية والسيارتين المستخدمين فى إرتكاب الواقعة ، مبلغ مالى قدره 620 ألف جنيه من متحصلات المبلغ المستولى عليه) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ .