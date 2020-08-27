ضبط تاجر خزّن السكر المدعم وأعاد بيعه في الأسواق ببنها

واصلت مباحث التموين بمحافظة القليوبية، حملاتها على لصوص الدعم في مدينة طوخ، حيث تم القبض على تاجر يقوم بتخزين السكر المدعم "التمويني" ويعيد تعبئته مرة أخرى وطرحه في الأسواق.

وتلقى اللواء فخرالدين العربى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث تموين المديرية، يفيد بتلقيه معلومات بقيام تاجر جملة بجمع السكر التمويني وتفريغه من العبوات التى تحمل اسم وزارة التموين، ثم يقوم بتعبئته مرة أخرى في عبوات وطرحه في الأسواق على تجار التجزئة.

وداهمت قوة أمنية المخزن بطوخ، وضبطت صاحب المخزن ويدعى "م.ع"، وتم التحفظ على المخزن وكميات كبيرة من السكر المدعم، وجاري حصرها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.