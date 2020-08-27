مياه الشرب بالمنيا تكرم أبناء العاملين المتفوقين بالثانوية العامة
كتب:
اسلام فهمي
09:52 م | الخميس 27 أغسطس 2020
جانب من التكريم
كرم المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أبناء العاملين المتفوقين بالثانوية العامة.
أكد "الشهاوى"، على أهمية الاهتمام بالابناء، والعمل والاجتهاد لأنه السبيل الوحيد للتقدم، وتحقيق الرقى للمجتمعات، منوها بأن الشركة تنظم هذه الاحتفالية كل عام، للوقوف مع العاملين وأبنائهم، والتأكيد على الروابط القوية بين الجميع.
وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كرم اليوم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وشمل التكريم 22 طالبا من مختلف الشعب، منهم 15 طالب من الشعبة العلمية و7 طلاب من الشعبة الأدبية، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظه بالديوان العام.
أعرب المحافظ، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، مؤكدا أن هذا التفوق إنجاز نفخر به جميعًا، فهذا التميز هو جهد ماضي وفخر حاضر وبداية لمستقبل مشرق بإذن الله، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
كما وجه المحافظ، الشكر لأولياء الأمور لأنهم أصحاب الفضل الحقيقي في الوصول لهذه المرحلة، حيث انه نتاج تعب وجهد وتضافر كل الجهود من الأسرة والمدرسة، متمنيًا أن يستمر تميزهم وتفوقهم، كما قدم الشكر لأجهزة المحافظة التنفيذية لما بذلوه من جهد مع مديرية التربية والتعليم حتى تخرج العملية التعليمية بالصورة اللائقة.