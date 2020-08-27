مياه الشرب بالمنيا تكرم أبناء العاملين المتفوقين بالثانوية العامة

كرم المهندس ياسر أحمد الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أبناء العاملين المتفوقين بالثانوية العامة.

أكد "الشهاوى"، على أهمية الاهتمام بالابناء، والعمل والاجتهاد لأنه السبيل الوحيد للتقدم، وتحقيق الرقى للمجتمعات، منوها بأن الشركة تنظم هذه الاحتفالية كل عام، للوقوف مع العاملين وأبنائهم، والتأكيد على الروابط القوية بين الجميع.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كرم اليوم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة، وشمل التكريم 22 طالبا من مختلف الشعب، منهم 15 طالب من الشعبة العلمية و7 طلاب من الشعبة الأدبية، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظه بالديوان العام.

أعرب المحافظ، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، مؤكدا أن هذا التفوق إنجاز نفخر به جميعًا، فهذا التميز هو جهد ماضي وفخر حاضر وبداية لمستقبل مشرق بإذن الله، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما وجه المحافظ، الشكر لأولياء الأمور لأنهم أصحاب الفضل الحقيقي في الوصول لهذه المرحلة، حيث انه نتاج تعب وجهد وتضافر كل الجهود من الأسرة والمدرسة، متمنيًا أن يستمر تميزهم وتفوقهم، كما قدم الشكر لأجهزة المحافظة التنفيذية لما بذلوه من جهد مع مديرية التربية والتعليم حتى تخرج العملية التعليمية بالصورة اللائقة.