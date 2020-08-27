ضبط 3 مصانع بدون ترخيص وتحرير 472 محضرا بالعدوة بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة، حمله ضبط الأسواق تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات الرقابية وضبط الأسعار.

وأسفرت الحملة عن تحرير 472 مخالفة متنوعة، شملت 15 محضرًا تموينيًا وصحيًا، و412 إزالة إدارية، و35 غرامة فورية، و11 محضر إشغال طريق.

وضبطت الحملة مصنع للجُبن مدار بدون ترخيص، وتحفظت على لبن مجهول المصدر وبراميل ومعدات وأدوات، كما ضبطت مصنع سناكس بدون ترخيص وتم التحفظ على محتوياته.

وأسفرت جهود الحملة أيضًا عن ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص، وتم التحفظ على محتوياته، إضافة إلى 4 طلمبات رصيف للسولار والبنزين، بغرض البيع في السوق السوداء، وتم التحفظ عليها.

ومرت الحملة على المحلات التجارية، وحررت 7 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرين لعدم نظافة ونقص الاشتراطات الصحية.