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تدشين موقع لمنظومة شكاوى ومقترحات مقدمي الخدمة الطبية بقنا

كتب:

رجب آدم
08:00 م | الخميس 27 أغسطس 2020
صحة قنا

صحة قنا

أعلن السيد الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الوزارة دشنت موقعًا خاصًا بممثلي وحدة شؤون مقدمي الخدمة الطبية، وذلك في إطار حرص الوزارة على التواصل الدائم مع الفرق الطبية بمحافظات الجمهورية.

وأوضح علي عبد السلام حسن مسؤول وحدة منسقي الخدمة الطبية بمديرية الشؤون الصحية، أنه تم تصميم ملصق تعريفي خاص بمنظومة الشكاوى، والذي يتم التسجيل عليه للفرق الطبية، وذلك من خلال مسح الكود الرقمي باستخدام الهواتف الذكية، مشيرًا إلى أن ذلك سيسهم كثيرًا في الوصول إلى الفرق الطبية والاستماع الى شكواهم.

 

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