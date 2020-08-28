تفاصيل جديدة في قضية المتسولات: يؤجرن أطفالهن بـ100 جنيه ووجبة يوميا

كشفت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تفاصيل جديدة في واقعة القبض على 5 أمهات بتهمة التسول بأطفالهن فى القاهرة.

وتبين أن الأمهات استعانت بـ 4 آخرين للتسول، ودلت التحريات أن المتهمات يقمن بتأجير أطفالهن مقابل 100 جنيه فى اليوم ووجبة غداء وإفطار، وأشارت التحريات أن السيدات يتجولن فى الشوارع لممارسة نشاط إجرامي للتسول.

وكشفت التحريات أن أحد الاطفال أصيب بحالة أعياء شديدة أثناء التسول بسبب وضعه تحت أشعة الشمس، وتم علاجه، وأن هذه الواقعة حدثت قبل القبض على المتهمات بأسبوعين، وتحرر محضر وقررت النيابة العامة حبس المتهمين ووضع الأطفال في دار رعاية لحين اتخاذ إجراء لصالحهم.

شنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة (الوايلى "ميدان العباسية") بمحافظة القاهرة، لضبط مرتكبي أعمال التسول واستجداء المارة بالطريق العام.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 أشخاص من المتسولين، من بينهم 3 من ذوي المعلومات الجنائية والمحكوم عليهم، وبحوزتهم مبالغ مالية تحصلوا عليها نتيجة نشاطهم المؤثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.