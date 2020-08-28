بعد مشاركته في كليب "اختراع".. العسيلي يتذكر بداية تعارفه بتامر حسني

شارك المطرب محمود العسيلي، جمهوره، قصة تعارفه بتامر حسني منذ الطفولة في المدرسة، وذلك بعد إعلان تعاونهما سويا في كليب "اختراع".

وكتب "العسيلي" عبر "انستجرام"، "هحكي قصة محدش يعرفها خالص، حتى تامر مكانش مجمع أن الشخص دا انا لحد ما فكرته ومات من الضحك، كنا في مدرسة واحدة أنا وتامر، وأنا كنت في سنة خامسة ابتدائي، وتامر كان التلميذ اللي مسؤول عن عروض حفلات التخرج وكان هيغني ويعمل عرض استعراضي كبير وجابوله 4 أصوات عشان يختار منهم حد يغني معاه بس كنا بنغني إنجليزي، واخترني أنا عشان أشارك في العرض وكنت فرحان أوي".

وأضاف "العسيلي"، "الفكرة من الموقف أن تامر نفس الشخص ونفس القلب اللي قابلته من أيام المدرسه لحد دلوقتي وعايز أقوله أني أنا برضه فرحان نفس الفرحة ومتشرف باختيارك ليا لمشاركتك الأغنية العسل دي، وأحنا كبار ومحققين أحلامنا، بالمناسبة أنت بجد مخرج جامد يا تيمو يارب الأغنيه تعجبكم اختراع".

ومن المقرر أن تطرح روتانا بعد ساعات أولى أغنيات ألبوم تامر حسني الجديد، والتي تحمل اسم "اختراع"، ويشاركه في غنائها الفنان محمود العسيلي.