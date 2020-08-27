المؤبد لقاتل ابنتيه شكا في سلوكهما بالحوامدية

لم يجد وسيلة للتخلص من الفضيحة التي تلاحقه بسبب علاقة ابنتيه بشابين، سوى ذبحهما وإلقاء جثتيهما في الترعة، وتسليم نفسه لرجال المباحث والاعتراف بالجريمة، لتحيله النيابة إلى المحاكمة الجنائية، وتصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد محمود الشوربجى حكمها بمعاقبته بالسجن المؤبد بتهمة قتل ابنتيه لشكه في سلوكهما.

البداية كانت ببلاغ تلقاه مركز شرطة الحوامدية، من "نصر ع. ا."، 52 سنة، بالمعاش، بقتل ابنتيه عقب استدراجهما إلى ترعة الحوامدية وذبحهما لسوء سلوكهما وعلاقتهما مع أحد الشباب بالمنطقة، وانتقلت قوة أمنية وبالفحص عثر على جثتي الفتاتين مصابتان بجروح قطعية بالرقبة وطعنات متفرقة بالجسد، واعترف المتهم بأنه تخلص منهما لشكه في سلوكهما وتزايد الكلام عنهما في محيط السكن عن علاقتهما بشابين من نفس المنطقة.

وقال الأب في اعترافاته إنه قرر التخلص منهما فاستدرجهما إلى منطقة نائية بجوار الترعة، وطلب منهما الجلوس للاستراحة في وقت مبكر من اليوم، ثم استل سكينا من بين طيات ملابسه كان قد أحضره لقتلهما، وقام بمغافلتهما وذبحهما تباعا ثم ألقى الجثتين في الترعة وتوجه إلى مركز الشرطة لتسليم نفسه.

وأحالت النيابة العامة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد، وباشرت المحكمة القضية واعترف المتهم أيضا أمام المحكمة فقضت بمعاقبته بالحكم المتقدم.