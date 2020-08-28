مخرج "الرحايا": نور الشريف أغمى عليه في بروفة من شدة استغراقه في الدور

قال المخرج حسني صالح، إن الفنان الراحل نور الشريف، كان أبًا روحيًا أكثر من كونه نجمًا كبيرًا، حيث كان يبحث بشكل كبير عن المواهب الفنية، وكان يريد تقديم 5 أو 6 وجوه جديدة في كل عمل فني له.

وأضاف "صالح"، خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي مقدم برنامج "الحياة اليوم" عبر شاشة "الحياة": "عملت معه في مسلسل الرحايا وكان من تميمات الحظ لدينا، وفي المشهد الذي كان يحاسب فيه أبناءه على قتل ابنه، لم نقم بتصويره بسبب شدة توحده معه، رفع في وجههم المسدس واعتزم قتلهم، وبعدما أنهينا البروفة وتحدثت إليه لكنه لم يرد عليّ ثم أغمى عليه، وعندما استفاق بعد ساعة أصريت على تغيير طريقة تصوير المشهد خوفًا عليه".

وتابع: "مسلسل الرحايا هو المسلسل الوحيد لنور الشريف الذي لم يعدل فيه حرفًا واحدًا، بالرغم من أنه كان يظن أنه يصوره أو أن المسلسل لن يجرى إذاعته، واصطحبته مع المؤلف إلى قرية العيسوية لمدة 15 يومًا لمعرفة أدق التفاصيل مثل ربط العمم وتناول الطعام".

وأردف، أن هذا العمل كان محببًا إلى قلبه لأنه كان يعلم أنه يعمل في عمل ضد جهاز الموساد التابع لدولة الإحتلال الإسرائيلي: "قعدت أصور شهرين من غيره ولما اطمأن إن الوقت مبقاش يكفي عشان أعرض في رمضان ويبقى المسلسلين مع بعض، جالي التصوير، وقالي مش هنلحق، وفوجئ إننا لحقنا وعرضنا المسلسل ونجح".