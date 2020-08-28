الحكومة تنفى إقرار عقد اجتماعات ومؤتمرات دون "إجراءات احترازية"

نفت رئاسة مجلس الوزراء، سماح الحكومة بعقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية دون قيود أو إجراءات احترازية، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي قرارات متعلقة بهذا الشأن.

وقال المركز، في تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ قليل، أن قرار رئيس الوزراء بإمكانية عقد المؤتمرات والاجتماعات الرسمية، بحضور50 شخصاً فقط كحد أقصى، وبطاقة استيعابية100 شخص للقاعة المقام عليها، ما زال مستمراً.

وأوضح مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشدداً على أنه في حال صدور أي قرارات جديدة متعلقة بهذا الشأن سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.